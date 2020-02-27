Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), такое решение было принято местными властями из-за штормового предупреждения — ожидается усиление ветра, порывы которого будут превышать 30 м/с.

Отмечается, что новая дата и время проведения матча будут объявлены позднее.

Первая игра, прошедшая во Франкфурте, завершилась победой «Айнтрахта» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что ближайшие матчи еврокубков, кроме встречи «Интера» и «Лудогорца», пройдут в штатном режиме.

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