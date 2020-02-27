СМИ: В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом

В Италии был зафиксирован случай заражения коронавирусом среди профессиональных футболистов.

Как сообщает Football Italia, речь идёт об одном из игроков клуба «Пьянесе», выступающего в Серии C — третьего по силе дивизиона чемпионата Италии.

Отмечается, что команда в качестве мер предосторожности отменила тренировки и ожидает указаний от Министерства здравоохранения Италии.

По данным СМИ, спортсмен, чьё имя не называется, мог заразиться в поезде, когда он ездил к своим родителям в Эмилия-Романью — регион, ставший одним из очагов распространения вируса в стране.

Ранее сообщалось, что шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса.