СМИ: В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом

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В Италии был зафиксирован случай заражения коронавирусом среди профессиональных футболистов.
СМИ: В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает Football Italia, речь идёт об одном из игроков клуба «Пьянесе», выступающего в Серии C — третьего по силе дивизиона чемпионата Италии.

Отмечается, что команда в качестве мер предосторожности отменила тренировки и ожидает указаний от Министерства здравоохранения Италии.

По данным СМИ, спортсмен, чьё имя не называется, мог заразиться в поезде, когда он ездил к своим родителям в Эмилия-Романью — регион, ставший одним из очагов распространения вируса в стране.

Ранее сообщалось, что шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса.

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