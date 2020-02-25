Шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.
Шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса
  • Reuters

По словам Спадафоры, которые передаёт Football Italia, в регионах, где активно распространяется коронавирус, был введён запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе и спортивных.

Таким образом, при пустых трибунах пройдут матчи «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сассуоло» — «Брешиа» и «Сампдория» — «Верона».

Отмечается, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и болгарским «Лудогорцем» также пройдёт без зрителей.

Ранее сообщалось, что президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей.

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