В Польше не ожидают проблем из-за коронавируса при проведении футбольного матча с Россией

Пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квиатковский сообщил, что пока не планируется отменять или переносить контрольный матч между сборными Польши и России в связи с распространением коронавируса.

«Мы следим за ситуацией с коронавирусом. Но наш матч намечен на 2 июня, поэтому до него ещё много времени. И на данный момент мы не ожидаем каких-либо проблем на игре», — приводит слова Квиатковского ТАСС.

Матч Польша — Россия запланирован на 2 июня и должен пройти в Варшаве.

Ранее сообщалось, что вопрос переноса или отмены матча Молдавия — Россия из-за коронавируса не обсуждается.