Вопрос переноса или отмены матча Молдавия — Россия из-за коронавируса не обсуждается

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Начальник департамента по связям с общественностью Молдавской федерации футбола Александр Греку сообщил, что пока не планируется отменять или переносить контрольный матч между сборными Молдавии и России в связи с распространением коронавируса.
Вопрос переноса или отмены матча Молдавия — Россия из-за коронавируса не обсуждается
  • РИА Новости

Об этом Греку сообщил ТАСС.

Матч Молдавия — Россия должен пройти 31 марта в Кишинёве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее стало известно, когда сборная России по футболу начнёт подготовку к весенним контрольным матчам.

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