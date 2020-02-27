Вопрос переноса или отмены матча Молдавия — Россия из-за коронавируса не обсуждается

Начальник департамента по связям с общественностью Молдавской федерации футбола Александр Греку сообщил, что пока не планируется отменять или переносить контрольный матч между сборными Молдавии и России в связи с распространением коронавируса.

РИА Новости

Об этом Греку сообщил ТАСС. Матч Молдавия — Россия должен пройти 31 марта в Кишинёве. Начало — в 21:45 мск. Ранее стало известно, когда сборная России по футболу начнёт подготовку к весенним контрольным матчам.