Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге хотят провести прощальный матч Шараповой на «Газпром Арене»

Генеральный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил о желании провести прощальный матч Марии Шараповой в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

«Мы уже начали думать о нём и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы либо в конце года, чтобы можно было задействовать «Газпром Арену», — приводит слова Медведева ТАСС.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова заявила, что не нуждается в прощальном матче.