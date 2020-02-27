Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге хотят провести прощальный матч Шараповой на «Газпром Арене»

Короткая ссылка
Генеральный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил о желании провести прощальный матч Марии Шараповой в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».
Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге хотят провести прощальный матч Шараповой на «Газпром Арене»
  • Reuters

«Мы уже начали думать о нём и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы либо в конце года, чтобы можно было задействовать «Газпром Арену», — приводит слова Медведева ТАСС.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова заявила, что не нуждается в прощальном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить