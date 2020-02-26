Шарапова заявила, что не нуждается в прощальном матче

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова скептически относится к идее прощального матча.
Шарапова заявила, что не нуждается в прощальном матче
  • Reuters

«По-моему, мне не стоит выходить на корт, чтобы весь мир и все болельщики знали, что я провожу последний матч. Даже когда я была моложе, то не хотела, чтобы всё так закончилось», — цитирует Шарапову nytimes.

32-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры. В 2019 году Шарапова провела всего два матча из-за травм и опустилась на 373-е место в рейтинге WTA.

Ранее Жуков выступил с предложением провести прощальный матч Шараповой в России.

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