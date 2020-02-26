Жуков выступил с предложением провести прощальный матч Шараповой в России

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказал идею о проведении в России прощального матча экс первой ракетки мира Марии Шараповой, которая объявила о завершении профессиональной карьеры.
Жуков выступил с предложением провести прощальный матч Шараповой в России
  • Reuters

«Думаю, если у Марии возникнет желание, то было бы здорово провести её прощальный матч в России. На такую игру собрались бы полные трибуны, болельщиков у неё много по всему миру. То, что она гламурная звезда, уже давно не вызывает никакого сомнения. Трудно сказать, кем она станет после тенниса. Но уж точно не пропадёт, 100%. Шарапова стала эпохой в своём виде спорта, одна из великих теннисисток. У меня осталось в памяти, что она была знаменосцем на открытии Олимпиады в Лондоне, где дошла до её финала. Наверное, на решение о завершении карьеры повлияли травмы, которые её просто замучили. Чтобы выступать на таком уровне, надо быть здоровым человеком», — цитирует Жукова РИА Новости.

Из-за травм, которые вынудили 32-летнюю спортсменку пропускать турниры, Шарапова опустилась на 373-ю строчку рейтинга.

Ранее Поздняков поблагодарил Шарапову за блестящую карьеру.

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