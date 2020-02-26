Поздняков поблагодарил Шарапову за блестящую карьеру

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение теннисистки Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.

«Могу сказать лишь слова безусловной благодарности Марии за её блестящую спортивную карьеру. За то, что она сделала для олимпийского движения. Шарапова является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Она была удостоена чести быть знаменосцем олимпийской команды, об этом всегда будут помнить болельщики российского тенниса. Да и всего российского спорта. Мы рады, что нам удалось в своё время сотрудничать с этой спортсменкой. Желаем ей всего самого лучшего по окончании карьеры», — приводит слова Позднякова ТАСС.

32-летняя Шарапова приняла решение из-за постоянных травм, которые отбросили её на 373-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Джокович призвал зрителей турнира в Дубае посвятить аплодисменты Шараповой.