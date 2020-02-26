Поздняков поблагодарил Шарапову за блестящую карьеру
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«Могу сказать лишь слова безусловной благодарности Марии за её блестящую спортивную карьеру. За то, что она сделала для олимпийского движения. Шарапова является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Она была удостоена чести быть знаменосцем олимпийской команды, об этом всегда будут помнить болельщики российского тенниса. Да и всего российского спорта. Мы рады, что нам удалось в своё время сотрудничать с этой спортсменкой. Желаем ей всего самого лучшего по окончании карьеры», — приводит слова Позднякова ТАСС.
32-летняя Шарапова приняла решение из-за постоянных травм, которые отбросили её на 373-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Джокович призвал зрителей турнира в Дубае посвятить аплодисменты Шараповой.