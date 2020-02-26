Джокович призвал зрителей турнира в Дубае посвятить аплодисменты Шараповой

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Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на завершение карьеры экс первой ракетки мира Марии Шараповой, призвав зрителей на трибунах турнира в Дубае посвятить овации россиянке.
Джокович призвал зрителей турнира в Дубае посвятить аплодисменты Шараповой
  • Reuters

«Я бы хотел, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Шараповой за её карьеру, она этого точно заслуживает. Мария — великий боец, как и положено каждому в этом виде спорта. Её сила воли и желание позволяли ей проходить через все испытания, которые ей выпадали. Особенно в последние пять-шесть лет: травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на высоком уровне. Очень жаль, что она вынуждена закончить из-за травмы, но у неё была замечательная карьера — она может собой гордиться», — сказал Джокович в послематчевом интервью после победы над Филиппом Кольшрайбером (6:3, 6:1) во втором круге турнира в Дубае.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, а также серебряной медалисткой Олимпийских игр.

Ранее жених Шараповой прокомментировал решение теннисистки завершить карьеру.

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