Жених Шараповой прокомментировал решение теннисистки завершить карьеру
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«Самому доброму и профессиональному человеку, которого я знаю. Это тебе, Мария, и всему, что ждёт тебя в следующей главе! Продолжай вдохновлять нас своим невероятным смирением, самокритикой, силой и сосредоточенностью. Поскольку твоя первая глава заканчивается множеством приятных моментов, мы с нетерпением ждём всего, через что ты с таким же мужеством пройдёшь в ближайшие годы. Горжусь и люблю», — написал Гилкс в Instagram.
Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема. В настоящее время 32-летняя россиянка является 373-й ракеткой мира. В последнее время спортсменка пропустила большое количество времени из-за травм.
Ранее Квитова рассказала, что испытывает большое уважение к Шараповой.