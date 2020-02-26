Жених Шараповой прокомментировал решение теннисистки завершить карьеру

Жених экс первой ракетки мира Марии Шараповой, британский бизнесмен Александр Гилкс, отреагировал на решение теннисистки завершить профессиональную карьеру.

«Самому доброму и профессиональному человеку, которого я знаю. Это тебе, Мария, и всему, что ждёт тебя в следующей главе! Продолжай вдохновлять нас своим невероятным смирением, самокритикой, силой и сосредоточенностью. Поскольку твоя первая глава заканчивается множеством приятных моментов, мы с нетерпением ждём всего, через что ты с таким же мужеством пройдёшь в ближайшие годы. Горжусь и люблю», — написал Гилкс в Instagram.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема. В настоящее время 32-летняя россиянка является 373-й ракеткой мира. В последнее время спортсменка пропустила большое количество времени из-за травм.

Ранее Квитова рассказала, что испытывает большое уважение к Шараповой.