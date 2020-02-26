Квитова рассказала, что испытывает большое уважение к Шараповой
- Reuters
«Всегда было приятно быть с ней в туре, делить корт. Она тоже мощно бьёт по мячу, и наши матчи всегда были классными. Испытываю к Марии большое уважение — она никогда не сдаётся и является классным соперником», — приводит слова Квитовой WTA Insider.
Он отметила, что понимает, каково это, возвращаться и играть после перерывов и травм.
«Как бы то ни было, она выиграла пять мейджоров. Мария — большая чемпионка. За пределами корта она является настоящей бизнес-леди. Она добилась многого в жизни и по-прежнему имеет много целей», — добавила чешская теннисистка.
32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.
В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.
Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.
Ранее Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры.