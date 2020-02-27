Андронов назвал самый интересный ответный матч 1/16 финала Лиги Европы
- Reuters
«Самый интересный матч этой стадии Лиги Европы», — цитирует эксперта «Рейтинг Букмекеров».
Он отметил, что немецкий коллектив выиграл первый матч не с самым лучшим для себя счётом (2:1), но он всё равно верит в проход «Байера», так как у «Порту» есть некоторые проблемы в защите, которыми леверкузенцы пользовались в первой игре.
«Первая игра меня не убедила, что «Порту» сейчас обладает достаточным качеством, чтобы пройти Петера Боша и его команду», — добавил Андронов.
Встреча состоится 27 февраля в Порту.
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