Андронов назвал самый интересный ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов высказался по поводу ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы между «Порту» и леверкузенским «Байером».

«Самый интересный матч этой стадии Лиги Европы», — цитирует эксперта «Рейтинг Букмекеров».

Он отметил, что немецкий коллектив выиграл первый матч не с самым лучшим для себя счётом (2:1), но он всё равно верит в проход «Байера», так как у «Порту» есть некоторые проблемы в защите, которыми леверкузенцы пользовались в первой игре.

«Первая игра меня не убедила, что «Порту» сейчас обладает достаточным качеством, чтобы пройти Петера Боша и его команду», — добавил Андронов.

Встреча состоится 27 февраля в Порту.

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