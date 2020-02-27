Надаль — о решении Шараповой завершить карьеру: уходит икона

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о решении россиянки Марии Шараповой завершить профессиональную спортивную карьеру.
Надаль — о решении Шараповой завершить карьеру: уходит икона
  • © Peter Dovgan via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Это грустный день для тенниса. Уходит икона. Та, кто была эталоном для многих девочек. Не очень хорошая новость, но все когда-нибудь заканчивают карьеру», — приводит слова Надаля Sportsfinding.com.

При этом он выразил надежду, что Шарапова довольна своим решением, а также отметил, что россиянка заслужила заниматься тем, чем ей хочется. 

«Шарапова многое отдала этому виду спорту и была примером. Она всегда вела себя профессионально, с огромным желанием добиться успеха», — подчеркнул Надаль.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Карен Хачанов обратился к Шараповой после завершения её карьеры.

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