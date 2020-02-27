Хачанов обратился к Шараповой после завершения её карьеры

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов обратился к завершившей спортивную карьеру Марии Шараповой.
Хачанов обратился к Шараповой после завершения её карьеры
  • Reuters

«Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять Больших шлемов — невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша!» — написал Хачанов в своём Instagram.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова призналась, что задумалась о будущем после гибели баскетболиста Брайанта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить