Хачанов обратился к Шараповой после завершения её карьеры

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к завершившей спортивную карьеру Марии Шараповой.

«Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы. Она пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять Больших шлемов — невероятный результат. Это была красивая карьера. Спасибо, легенда! Спасибо, Маша!» — написал Хачанов в своём Instagram.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова призналась, что задумалась о будущем после гибели баскетболиста Брайанта.