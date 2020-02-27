Шарапова призналась, что задумалась о будущем после гибели баскетболиста Брайанта

Объявившая о завершении карьеры российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что задумалась о своём будущем после гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

«Мы должны были увидеться через три дня после авиакатастрофы. Я думаю, из-за того, что мы делаем, нам кажется, что есть что-то важнее жизни, но внутри все мы невероятно хрупкие. Если что-то случается, это открывает тебе глаза на то, что на самом деле важно в жизни. После смерти Коби я хорошенько задумалась и о своём будущем», — цитирует Шарапову The New York Times.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее журнал Forbes назвал Шарапову самым высокооплачиваемым российским спортсменом десятилетия.