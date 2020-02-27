Forbes: Шарапова — самый высокооплачиваемый российский спортсмен десятилетия
- Reuters
Рейтинг опубликован на сайте издания.
Список составлен по результатам доходов спортсменов с 2010 по 2019 год. Отмечается, что данные включают в себя заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки без учёта налоговых платежей.
Шарапова за десять лет заработала $325 млн. Основным источником её дохода являются рекламные контракты, а за соревнования она получила $38,8 млн.
Второе и третье места в списке заняли хоккеисты Александр Овечкин ($136,9 млн) и Евгений Малкин ($94,6 млн).
Ранее Стефанос Циципас заявил, что Шарапова многое привнесла в теннис.