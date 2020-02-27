Forbes: Шарапова — самый высокооплачиваемый российский спортсмен десятилетия

Теннисистка Мария Шарапова, накануне объявившая о завершении карьеры, признана самым высокооплачиваемым российским спортсменом десятилетия по версии журнала Forbes.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Список составлен по результатам доходов спортсменов с 2010 по 2019 год. Отмечается, что данные включают в себя заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки без учёта налоговых платежей.

Шарапова за десять лет заработала $325 млн. Основным источником её дохода являются рекламные контракты, а за соревнования она получила $38,8 млн.

Второе и третье места в списке заняли хоккеисты Александр Овечкин ($136,9 млн) и Евгений Малкин ($94,6 млн).

Ранее Стефанос Циципас заявил, что Шарапова многое привнесла в теннис.