Циципас: Шарапова многое привнесла в наш спорт

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Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал завершение профессиональной карьеры россиянкой Марией Шараповой.
Циципас: Шарапова многое привнесла в наш спорт
  • globallookpress.com

«Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году. Когда я был маленький, смотрел её игры. У Шараповой была замечательная карьера с прекрасными победами. Думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что Шарапова была лучшей. После Серены», — передаёт слова Циципаса журналист Рим Абули в Twitter.

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в 32 года. Причиной стали многочисленные травмы, из-за которых россиянка не могла стабильно участвовать в туре.

Ранее Квитова рассказала, что испытывает большое уважение к Шараповой.

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