Циципас: Шарапова многое привнесла в наш спорт

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал завершение профессиональной карьеры россиянкой Марией Шараповой.

«Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году. Когда я был маленький, смотрел её игры. У Шараповой была замечательная карьера с прекрасными победами. Думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что Шарапова была лучшей. После Серены», — передаёт слова Циципаса журналист Рим Абули в Twitter.

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в 32 года. Причиной стали многочисленные травмы, из-за которых россиянка не могла стабильно участвовать в туре.

Ранее Квитова рассказала, что испытывает большое уважение к Шараповой.