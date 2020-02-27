Попавшие в ДТП хоккеисты Шестёркин и Бучневич скоро приступят к тренировкам

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, который на данный момент вместе с голкипером команды Игорем Шестёркиным восстанавливается после автомобильной аварии, заявил, что они в ближайшее время вернутся к тренировкам.
Попавшие в ДТП хоккеисты Шестёркин и Бучневич скоро приступят к тренировкам
  • Reuters

«Хочу поблагодарить всех за сообщения, которые вы отправили мне и Игорю. Мы очень ценим поддержку, которую вы оказали. Чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лёд. Ещё одно — используйте ремень безопасности, он реально помогает», — написал Бучневич в сториз в своём Instagram.

ДТП с участием российских хоккеистов произошло 23 февраля. Оба игрока получили повреждения.

Ранее сообщалось, что Александр Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным.

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