Попавшие в ДТП хоккеисты Шестёркин и Бучневич скоро приступят к тренировкам

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, который на данный момент вместе с голкипером команды Игорем Шестёркиным восстанавливается после автомобильной аварии, заявил, что они в ближайшее время вернутся к тренировкам.

«Хочу поблагодарить всех за сообщения, которые вы отправили мне и Игорю. Мы очень ценим поддержку, которую вы оказали. Чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лёд. Ещё одно — используйте ремень безопасности, он реально помогает», — написал Бучневич в сториз в своём Instagram.

ДТП с участием российских хоккеистов произошло 23 февраля. Оба игрока получили повреждения.

Ранее сообщалось, что Александр Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным.