Попавшие в ДТП хоккеисты Шестёркин и Бучневич скоро приступят к тренировкам
- Reuters
«Хочу поблагодарить всех за сообщения, которые вы отправили мне и Игорю. Мы очень ценим поддержку, которую вы оказали. Чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лёд. Ещё одно — используйте ремень безопасности, он реально помогает», — написал Бучневич в сториз в своём Instagram.
ДТП с участием российских хоккеистов произошло 23 февраля. Оба игрока получили повреждения.
Ранее сообщалось, что Александр Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным.