СМИ: Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным
- Reuters
Как информирует New York Post, Георгиев с первых минут начнёт матч регулярного сезона НХЛ с «Айлендерс». При этом легендарный вратарь Хенрик Лундквист останется на скамейке запасных.
Изменения в стартовом составе стали результатом того, что основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил перелом ребра в результате ДТП и выбыл из строя на несколько недель. Также в аварии пострадал соотечественник вратаря Павел Бучневич.
Ранее Георгиев прокомментировал ДТП с участием Шестёркина и Бучневича.