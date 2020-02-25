СМИ: Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным

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Голкипер Александр Георгиев займёт место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы Игоря Шестёркина, полученной в результате ДТП.
СМИ: Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным
  • Reuters

Как информирует New York Post, Георгиев с первых минут начнёт матч регулярного сезона НХЛ с «Айлендерс». При этом легендарный вратарь Хенрик Лундквист останется на скамейке запасных.

Изменения в стартовом составе стали результатом того, что основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил перелом ребра в результате ДТП и выбыл из строя на несколько недель. Также в аварии пострадал соотечественник вратаря Павел Бучневич.

Ранее Георгиев прокомментировал ДТП с участием Шестёркина и Бучневича.

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