СМИ: Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным

Голкипер Александр Георгиев займёт место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы Игоря Шестёркина, полученной в результате ДТП.

Как информирует New York Post, Георгиев с первых минут начнёт матч регулярного сезона НХЛ с «Айлендерс». При этом легендарный вратарь Хенрик Лундквист останется на скамейке запасных.

Изменения в стартовом составе стали результатом того, что основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил перелом ребра в результате ДТП и выбыл из строя на несколько недель. Также в аварии пострадал соотечественник вратаря Павел Бучневич.

Ранее Георгиев прокомментировал ДТП с участием Шестёркина и Бучневича.