Георгиев о ДТП с Бучневичем и Шестёркиным: трудно поверить, что такое может случиться
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«Довольно страшные новости. Трудно поверить, что такое может случиться. Все переживали за них до начала тренировочного занятия. Теперь каждый должен прийти в себя. Мы слышали, что ребята должны быть в порядке, а Игорь скоро поправится. Надеюсь, что он будет в хорошей форме, учитывая, насколько тяжёлым был несчастный случай», — приводит слова Георгиева New York Post.
ДТП с участием российских хоккеистов произошло 23 февраля. Оба игрока получили повреждения.
Ранее президент «Рейнджерс» рассказал об аварии с Шестёркиным и Бучневичем.