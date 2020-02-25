Георгиев о ДТП с Бучневичем и Шестёркиным: трудно поверить, что такое может случиться

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев высказался об аварии, в которую попали его одноклубники Павел Бучневич и Игорь Шестёркин.

«Довольно страшные новости. Трудно поверить, что такое может случиться. Все переживали за них до начала тренировочного занятия. Теперь каждый должен прийти в себя. Мы слышали, что ребята должны быть в порядке, а Игорь скоро поправится. Надеюсь, что он будет в хорошей форме, учитывая, насколько тяжёлым был несчастный случай», — приводит слова Георгиева New York Post.

ДТП с участием российских хоккеистов произошло 23 февраля. Оба игрока получили повреждения.

Ранее президент «Рейнджерс» рассказал об аварии с Шестёркиным и Бучневичем.