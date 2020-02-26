Сафина прокомментировала решение Шараповой завершить профессиональную карьеру

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Серебряный призёр Олимпиады-2008, бывшая российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала решение своей соотечественницы Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.
Сафина прокомментировала решение Шараповой завершить профессиональную карьеру
  • Reuters

«Что можно сказать о человеке-легенде? Она столько всего добилась в своей жизни, она потрясающий спортсмен, мотиватор для многих детей. Шарапова вдохновляет их заниматься спортом, тренироваться, достигать целей», — заявила Сафина в беседе с ФАН.

По её словам, жаль, что Шарапова уходит, но, с другой стороны, спортивная карьера рано или поздно заканчивается, после чего наступает другой период жизни, не менее прекрасный.

Как отметила Сафина, Шарапова всегда старалась на корте, никогда не сдавалась и билась до конца.

«Играть против неё всегда было непросто. Даже если ты ведёшь легко по счёту, знаешь, что матч не завершён, потому что Маша будет биться до конца», — добавила она.

Ранее олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала решение Шараповой.

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