В оргкомитете заявили, что слова Паунда о возможной отмене Игр-2020 не являются позицией МОК
- © Du Xiaoyi/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«Мы никогда не думали об отмене Игр и впервые слышим о том, что конец мая является крайним сроком. Когда мы обратились по этому вопросу, мы получили ответ, что эти слова не являются позицией МОК», — приводит слова Муто Associated Press.
Он отметил, что подготовка к Олимпиаде и Паралимпиаде идёт по плану, а также, что принимаются необходимые меры, которые позволят безопасно провести их, несмотря на вспышку коронавируса.
Ранее Ричард Паунд высказал мнение, что для принятия решения по ОИ-2020 есть не более трёх месяцев.