В оргкомитете заявили, что слова Паунда о возможной отмене Игр-2020 не являются позицией МОК

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Глава оргкомитета летней Олимпиады 2020 года Тосиро Муто прокомментировал слова бывшего главы Международного антидопингового агентства (WADA), члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда о возможной отмене Игр из-за вспышки коронавируса.
В оргкомитете заявили, что слова Паунда о возможной отмене Игр-2020 не являются позицией МОК
  • © Du Xiaoyi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы никогда не думали об отмене Игр и впервые слышим о том, что конец мая является крайним сроком. Когда мы обратились по этому вопросу, мы получили ответ, что эти слова не являются позицией МОК», — приводит слова Муто Associated Press.

Он отметил, что подготовка к Олимпиаде и Паралимпиаде идёт по плану, а также, что принимаются необходимые меры, которые позволят безопасно провести их, несмотря на вспышку коронавируса.

Ранее Ричард Паунд высказал мнение, что для принятия решения по ОИ-2020 есть не более трёх месяцев.

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