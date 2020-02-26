Глава WTA: Шараповой будет очень не хватать миллионам её поклонников

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Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон прокомментировал решение бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.
Глава WTA: Шараповой будет очень не хватать миллионам её поклонников
  • Reuters

«Поздравляю Марию с выдающейся карьерой в профессиональном теннисе. Её будет очень не хватать миллионам её поклонников по всему миру, но я знаю, что наступает новый захватывающий этап для Марии, поскольку теперь она сосредоточена на своих многочисленных деловых начинаниях, благотворительной деятельности и других интересах», — приводит слова Саймона пресс-служба WTA.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры.

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