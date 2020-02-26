В МОК рассказали о влиянии коронавируса на подготовку к ОИ-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что подготовка к проведению Игр-2020 в Токио идёт согласно планам, несмотря на вспышку коронавируса.
В МОК рассказали о влиянии коронавируса на подготовку к ОИ-2020
  • Reuters

«Подготовка к Олимпийским играм в Токио продолжается согласно планам. Меры против заразных болезней составляют важную часть планов в области проведения безопасных Игр-2020. Мы полностью уверены, что соответствующие власти, в частности в Японии и Китае, предпримут все необходимые меры для урегулирования ситуации», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее Ричард Паунд высказал мнение, что для принятия решения по ОИ-2020 есть не более трёх месяцев.

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