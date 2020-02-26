Кафельников: теннис с уходом Шараповой потерял одного из ведущих своих флагманов

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал решение теннисистки Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.

«Женский мировой теннис с уходом Шараповой потерял одного из ведущих своих флагманов, это однозначно. Рано или поздно это должно было случиться в связи с тем, что возраст и так далее. Каждый профессиональный спортсмен может только позавидовать тому, чего добилась Шарапова на корте. Этого не признать нельзя», — приводит слова Кафельникова РИА Новости.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.

Ранее Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры.