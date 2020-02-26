Трёхкратная чемпионка ОИ заявила, что до сих пор ждёт раскаяния и извинений от Логинова

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Кати Вильхельм высказала мнение о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.
Трёхкратная чемпионка ОИ заявила, что до сих пор ждёт раскаяния и извинений от Логинова
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Чего я до сих пор жду, так это раскаяния и извинения. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений. Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-либо предполагать. Хотя плохое послевкусие остаётся», — приводит слова Вильхельм T-Online.

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году. После возвращения в его адрес часто следуют выпады со стороны зарубежных спортсменов в связи с его допинговым прошлым.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Кристиансен заступился за Логинова в ситуации с обысками.

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