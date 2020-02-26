Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: не хочу драться с липовыми претендентами

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, по какой причине ему не хочется выходить на бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: не хочу драться с липовыми претендентами
  • Reuters

«Второй бой принёс бы много денег и был бы хорош в плане драмы. Но если речь идёт о серьёзном титульном поединке, Конор не годится», — приводит слова Нурмагомедова TMZ.

Он отметил, что болельщикам хочется увидеть реванш и они жаждут драмы, но это всё ради шоу. Российский спортсмен подчеркнул, что беспокоится о своём наследии и поэтому хочет побеждать сильных бойцов.

«Сейчас я готовлюсь к бою с Тони Фергюсоном. Хочу драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми», — добавил Нурмагомедов.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов отметил вклад отца в свои успехи.

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