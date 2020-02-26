Игрок «Чикаго» Уайт установил рекорд среди дебютантов НБА

Защитник «Чикаго Буллз» Коби Уайт установил рекорд среди дебютантов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» (122:124) баскетболист набрал 35 очков, реализовав шесть трёхочковых бросков.

Таким образом, как сообщает официальный Twitter-аккаунт NBA.com/Stats, 20-летний Уайт стал первым новичком в истории лиги, которому удалось в трёх играх подряд набрать не менее 30 очков, забрасывая не менее пяти трёхочковых бросков.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал шестую победу подряд в НБА, а Леброн Джеймс набрал 40 очков.