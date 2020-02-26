«Лейкерс» одержал шестую победу подряд в НБА, Джеймс набрал 40 очков

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«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» одержал шестую победу подряд в НБА, Джеймс набрал 40 очков
  • Reuters
  • © Richard Mackson-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 118:109 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийского коллектива Леброн Джеймс, который набрал 40 очков. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.

В составе «Пеликанс» 34 очка в свой актив записал Брэндон Ингрэм, 29 баллов — на счету Зиона Уильямсона.

Для «Лейкерс» эта победа стала шестой подряд.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфия Сиксерс» обыграть «Атланта Хоукс» в НБА.

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