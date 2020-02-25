Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Атланту» в НБА

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«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Атланту» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 129:112 в пользу хозяев площадки.

За «Сиксерс» дабл-дабл из 49 очков и 14 подборов набрал Джоэл Эмбиид, обновивший личный рекорд результативности. Ещё 25 очков команде принёс Тобиас Харрис.

В составе «Атланты» дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов в активе Трея Янга. Ещё 22 очка набрал Деандре Хантер. 21 очко в активе Джона Коллинса.

Ранее сообщалось, что 55 очков Била не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Милуоки», у Адетокунбо — дабл-дабл.

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