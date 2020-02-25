55 очков Била не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Милуоки», у Адетокунбо — дабл-дабл

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 137:134.

Основное время команды завершили вничью — 123:123.

В составе «Милуоки» 40 очков набрал Крис Миддлтон. Дабл-дабл из 23 очков и 10 ассистов — в активе Эрика Бледсо. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. У Донте Дивинченцо дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

За «Вашингтон» 55 очков набрал Брэдли Бил. Шабазз Напьер записал в свой актив 27 очков.

Таким образом «Бакс» одержал 49-ю победу в сезоне при восьми поражениях и уже обеспечил себе место в плей-офф. «Уизардс» с показателем 20-30 занимает девятое место в Западной конференции НБА.

В других матчах игрового дня «Кливленд Кавальерс» в овертайме победил «Майами Хит» (125:119), «Бруклин Нетс» уступил «Орландо Мэджик» (113:115), «Хьюстон Рокетс» обыграл «Нью-Йорк Никс» (123:112), «Даллас Маверикс» победил «Миннесота Тимбервулвз» (139:123), «Юта Джаз» проиграл «Финикс Санз» (111:131), а «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Мемфис Гриззлиз» (124:97).

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе на домашнем стадионе «Лейкерс» «Стейплс-центр» состоялась церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джианной.