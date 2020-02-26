Стало известно имя нового главы Федерации хоккея на траве России

Генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Никита Юкляевских заявил, что новым президентом организации выбран Андрей Кананин.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Отмечается, что выборы прошли 25 февраля в здании Олимпийского комитета России, на которых Кананин набрал 27 голосов из 40 возможных.

За его соперника Игоря Богородова проголосовали 12 делегатов, один человек воздержался.

Кананин сменил на посту президента ФХТР Николая Александрова, который работал в этой должности с ноября 2014 года.

Ранее депутат Дмитрий Свищёв заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.