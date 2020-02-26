Стало известно имя нового главы Федерации хоккея на траве России

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Никита Юкляевских заявил, что новым президентом организации выбран Андрей Кананин.
Стало известно имя нового главы Федерации хоккея на траве России
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Отмечается, что выборы прошли 25 февраля в здании Олимпийского комитета России, на которых Кананин набрал 27 голосов из 40 возможных. 

За его соперника Игоря Богородова проголосовали 12 делегатов, один человек воздержался.

Кананин сменил на посту президента ФХТР Николая Александрова, который работал в этой должности с ноября 2014 года.

Ранее депутат Дмитрий Свищёв заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить