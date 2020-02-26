Тихонов не понимает, зачем биатлониста Халили вызывали в сборную России на ЧМ

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не понимает, зачем тренерский штаб сборной России вызывал биатлониста Саида Каримуллу Халили на чемпионат мира по биатлону в Антерсельве, если ему не дали выступить ни в одной гонке.
Тихонов не понимает, зачем биатлониста Халили вызывали в сборную России на ЧМ
  • РИА Новости

«Сложно сказать, в какой форме Халили подходит к предстоящему ЧЕ. Его зачем-то выдернули на ЧМ-2020, пообещали участие в эстафете, но так и не дали такой возможности. Парень мог перегореть, он потерял ценное время», — цитируют Тихонова «Известия».

Он также выразил мнение, что от Халили можно было бы ждать медалей уже в текущем сезоне, если бы он готовился с личным тренером.

Халили выступит на чемпионате Европы в белорусских Раубичах, который пройдёт с 26 февраля по 1 марта.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил обеспокоенность ситуацией с обыском российских биатлонистов на ЧМ.

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