Ковальчук заявил, что недоволен своей игрой в дебютном матче за «Вашингтон»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук признался, что недоволен своим выступлением в дебютном матче за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Ковальчук заявил, что недоволен своей игрой в дебютном матче за «Вашингтон»
  • Reuters

«Я своей игрой недоволен, конечно. Тем более получил «-2» за полезность. Надо исправляться», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Он сказал, что в эпизоде с голом в прошедшей игре регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» он отдал слишком рискованный пас, из-за чего соперник смог перехватить шайбу и отличиться.

«Вашингтон» обыграл «Виннипег» по буллитам — 4:3.

Ранее Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон», отметив, что принял плохое решение.

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