Кабальеро будет защищать ворота «Челси» от форварда «Баварии» Левандовски в игре 1/8 финала ЛЧ

«Челси» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

За лондонский клуб с первых минут сыграют Вилли Кабальеро, Рис Джеймс, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Росс Баркли, Мэйсон Маунт и Оливье Жиру.

Мюнхенцы выпустили в основном составе следующих исполнителей: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Тьяго Алькантара, Жером Боатенг, Кингсли Коман, Йозуа Киммих, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гризманн и Месси сыграют за «Барсу» с первых минут в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи».