Гризманн и Месси сыграют за «Барсу» с первых минут в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи»

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«Наполи» и «Барселона» назвали составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
Гризманн и Месси сыграют за «Барсу» с первых минут в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи»
  • Reuters

За итальянский клуб с первых минут сыграют Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Диего Демме, Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон и Дрис Мертенс.

Каталонцы выпустят в стартовом составе следующих игроков: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси.

Игра начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за коронавируса отложили проведение матчей футбольного чемпионата до 15 марта.

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