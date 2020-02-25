Гризманн и Месси сыграют за «Барсу» с первых минут в матче 1/8 финала ЛЧ с «Наполи»

«Наполи» и «Барселона» назвали составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Reuters

За итальянский клуб с первых минут сыграют Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Диего Демме, Пётр Зелиньски, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон и Дрис Мертенс. Каталонцы выпустят в стартовом составе следующих игроков: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси. Игра начнётся в 23:00 мск. Ранее сообщалось, что в Японии из-за коронавируса отложили проведение матчей футбольного чемпионата до 15 марта.