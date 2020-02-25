Российские стрелки завоевали две золотые и две серебряные медали на ЧЕ во Вроцлаве

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На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия состоялся розыгрыш комплектов наград в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров.
Российские стрелки завоевали две золотые и две серебряные медали на ЧЕ во Вроцлаве
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

У мужчин в личном зачёте россиянин Михаил Азаренко занял второе место, уступив шведу Эмилю Мартинссону. В командном первенстве Азаренко вместе с Владиславом Щепоткиным и Владиславом Прянишниковым выиграл золото в составе сборной России.

У женщин первенствовала россиянка Ольга Степанова. В командном турнире Россия со Степановой, Юлией Эйдензон и Ириной Измалковой проиграла Украине, взяв серебро.

Ранее сообщалось, что Ласицкене и Сидорова победили на чемпионате России по лёгкой атлетике в Москве.

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