Ласицкене и Сидорова победили на чемпионате России по лёгкой атлетике в Москве

Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике.

Её результат составил 2,00 м. Второе место заняла именитая спортсменка Анна Чичерова (1,91), третье — Кристина Королёва (1,88). В прыжках с шестом победила Анжелика Сидорова, показавшая результат 4,92 м (лучший результат сезона в мире). Пьедестал почёта вместе с ней составили Полина Кнороз (4,65) и Ангелина Жук-Краснова (4,60).

В беге на 60 м первенствовала Кристина Макаренко (7,09 секунды, лучший результат сезона в Европе), на дистанции 3000 м быстрее всех оказалась Елена Коробкина (8 минут 50,99 секунды).

У мужчин в аналогичных дисциплинах выиграли Дмитрий Хомутов (6,70 секунды) и Владимир Никитин (7 минут 48,15 секунды).

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