В Минске завершился международный турнир по самбо на призы президента Белоруссии

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Международный турнир по самбо на призы президента Республики Беларусь, прошедший под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), завершился в Минске.
В Минске завершился международный турнир по самбо на призы президента Белоруссии
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

Соревнования проходили 20 и 21 февраля. Всего было разыграно 26 комплектов наград. Российские самбисты завоевали три серебряные и три бронзовые медали.

У мужчин серебро и бронзу в весовой категории до 52 кг завоевали Камран Мамедов и Николай Павлов. В весе до 72 кг серебряная и бронзовая награды в активе Алины Лянки и Илоны Киселёвой.

В боевом самбо в весе до 57 кг бронзу завоевал Ильнур Ахметвалеев, а в весе до 62 кг — Дмитрий Патеев.

Ранее сообщалось, что самбист Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии.

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