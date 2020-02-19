Самбист Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии

Призёр чемпионата Европы по самбо Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии.

«Безусловно, интерес растёт, в Сербии нет человека, который бы не слышал о самообороне без оружия. В этом заслуга Татьяны Тривич, президента Федерации самбо Сербии, которая проделала большую работу и сделала наш спорт узнаваемым», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, самбистов показывают по местным телеканалам, берут интервью.

Гайич также рассказал, как пришёл в самбо. Он отметил, что сначала, как и большинство детей, занимался всем подряд.

«В борьбу пришёл благодаря папе: он занимался дзюдо и привёл меня в этот спорт в начале 2000-х. А уже в 2006-м я поучаствовал в первых соревнованиях по самбо», — сообщил он.

Ранее семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин дал советы молодым спортсменам.