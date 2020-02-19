Самбист Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии

Короткая ссылка
Призёр чемпионата Европы по самбо Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии.
Самбист Владимир Гайич рассказал об интересе к этому виду спорта в Сербии
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

«Безусловно, интерес растёт, в Сербии нет человека, который бы не слышал о самообороне без оружия. В этом заслуга Татьяны Тривич, президента Федерации самбо Сербии, которая проделала большую работу и сделала наш спорт узнаваемым», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, самбистов показывают по местным телеканалам, берут интервью.

Гайич также рассказал, как пришёл в самбо. Он отметил, что сначала, как и большинство детей, занимался всем подряд.

«В борьбу пришёл благодаря папе: он занимался дзюдо и привёл меня в этот спорт в начале 2000-х. А уже в 2006-м я поучаствовал в первых соревнованиях по самбо», — сообщил он.

Ранее семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин дал советы молодым спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить