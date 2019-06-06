Чемпион мира по самбо Рахматуллин дал советы молодым спортсменам

Короткая ссылка
Семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru дал советы молодым спортсменам.
Чемпион мира по самбо Рахматуллин дал советы молодым спортсменам
  • © Международная федерация самбо

«Здоровье — самое главное, так что свой путь я им бы не посоветовал. Тогда я этого не понимал, у меня было большое желание тренироваться», — сказал он.

По словам Рахматуллина, молодым самбистам он всегда говорит о двух важнейших качествах — трудолюбии и целеустремлённости.

«Если будете полностью отдаваться спорту, то непременно достигнете успеха», — добавил Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург получил право на проведение чемпионата Европы по самбо — 2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить