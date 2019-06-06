Чемпион мира по самбо Рахматуллин дал советы молодым спортсменам

Семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru дал советы молодым спортсменам.

«Здоровье — самое главное, так что свой путь я им бы не посоветовал. Тогда я этого не понимал, у меня было большое желание тренироваться», — сказал он.

По словам Рахматуллина, молодым самбистам он всегда говорит о двух важнейших качествах — трудолюбии и целеустремлённости.

«Если будете полностью отдаваться спорту, то непременно достигнете успеха», — добавил Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург получил право на проведение чемпионата Европы по самбо — 2020.