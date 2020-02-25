Балахничёв о скандале с Фара: у любой организации, выступающей за санкции к России, можно много чего найти

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал обвинение в адрес британского легкоатлета Мо Фары в употреблении допинга.

«У любой организации, которая выступает за жёсткие санкции против России, можно много такого найти. Мне кажется, это продолжение информационной войны, которая всегда была между Западом и Востоком. Используются приёмы, запрещённые в спорте. Не думаю, что история Фары получит продолжение. Это война, и здесь есть свои и чужие. Фара будет защищаться всеми способами— и политическими, и неполитическими», — сказал Балахничёв в разговоре с RT.

Накануне лондонского марафона 2014 года Фара использовал вещество L-карнитин. В 2015 году он встречался с сотрудниками Антидопингового агентства США (USADA), однако отрицал свою вину. После консультации с главой департамента бега на длинные дистанции Федерации лёгкой атлетики Великобритании (UKA) Барри Фаджом спортсмен признал данный факт. Известно об этом стало после расследования, проведённого британскими СМИ.

Ранее Балахничёв призвал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций разобраться с ситуацией вокруг Фары.