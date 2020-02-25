Балахничёв: для Коу будет делом чести разобраться с Фарой

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал ситуацию вокруг британского легкоатлета Мо Фары.

«Мне кажется, что расследование логично, учитывая тот факт, что Фара сотрудничал с Альберто Салазаром. То, в чём он подозревается, относится к юрисдикции Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics). Поэтому, думаю, что для её главы Себастьяна Коу после всего произошедшего разобраться будет делом чести. Не предлагаю им поступить так же, как они поступили с Россией. Просто нужно потребовать соблюдения правил», — заявил Балахничёв в разговоре с RT.

В ходе расследования британских СМИ выяснилось, что накануне лондонского марафона 2014 года Фара использовал вещество L-карнитин. В 2015 году он встречался с сотрудниками Антидопингового агентства США (USADA), однако отрицал свою вину. После консультации с главой департамента бега на длинные дистанции Федерации лёгкой атлетики Великобритании (UKA) Барри Фаджом спортсмен признал данный факт.

Ранее ситуацию вокруг признания Фары прокомментировала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.