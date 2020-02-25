Пахноцкая не понимает, почему UKAD не может дать объяснений по ситуации с Мо Фарой

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг признания британского легкоатлета, четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в употреблении вещества L-карнитин.

«Я не могу понять, почему Британское антидопинговое агентство до сих пор не может дать нормального, внятного объяснения по всем вопросам, связанным с Фарой. Ведь скандал вокруг него длится уже не один год», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что также не может понять, почему UKAD не заявляет о своих намерениях провести собственное расследование, подобное тому, что ведёт Американское антидопинговое агентство.

«Обнародованные в начале этой недели показания Фары, когда он вначале отрицал отсутствие инъекций, а потом вспомнил, что делал, выглядят тоже странно», — добавила Пахноцкая.

В середине января в UKAD, несмотря на отсутствие запросов, заявили, что не намерены ни при каких обстоятельствах передавать допинг-пробы Фары Всемирному антидопинговому агентству (WADA), расследующему деятельность его бывшего тренера Альберто Салазара. Такая позиция британского агентства вызвала широкий резонанс.

Ранее сообщалось, что адвокаты Мо Фары опровергли нарушение им антидопинговых правил.