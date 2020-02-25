Адвокаты Мо Фары опровергли нарушение им антидопинговых правил

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Юристы британского легкоатлета Мо Фары, четырёхкратного олимпийского чемпиона, опровергли информацию о нарушении их клиентом антидопинговых правил.
Адвокаты Мо Фары опровергли нарушение им антидопинговых правил
  • © Steve O'Sullivan, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Принятие определённого количества L-карнитина в качестве добавки не противоречит правилам, а то, что у кого-то может быть своё мнение относительно соответствия всего этого «духу спорта», значения не имеет», — заявили представители спортсмена.

Накануне на телеканале BBC Panorama вышел фильм, в котором утверждается, что Фара при допросе специалистами Антидопингового агентства США опровергал употребление им L- карнитина перед Лондонским марафоном в 2014 году. Однако после консультации с главой департамента бега на длинные дистанции Федерации лёгкой атлетики Великобритании Барри Фаджом он признал данный факт.

«Господин Фара является одним из наиболее часто проверяемых на допинг атлетов в Соединённом Королевстве, если не в мире, и ему приходилось заполнять огромное количество протоколов допинг-контроля. Он человек, а не робот. Допросы — это не проверка памяти. Господин Фара понял вопрос по-своему, а как только вышел из комнаты, переспросил господина Фаджа и сразу же вернулся… для разъяснения, и очевидно, что следователи остались этим разъяснением довольны», — пояснили юристы.

Ранее сообщалось, что Фара отказывался от своих показаний USADA об использовании L-карнитина.

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