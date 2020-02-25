СМИ: Мо Фара отказывался от своих показаний USADA об использовании L-карнитина

Британский легкоатлет Мо Фара давал противоречивые показания при допросе специалистами Антидопингового агентства США (USADA) об использовании инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном в 2014 году.

По сообщениям BBC Panorama, в 2015 году Фара встречался с сотрудниками USADA. Он трижды ответил отрицательно на вопрос об использовании им L-карнитина — разрешённого в спорте вещества, которое, по некоторым исследованиям, может повышать спортивные результаты.

Однако через некоторое время Фара заявил USADA, что забыл о приёме L-карнитина, и признался в том, что сделал инъекцию за два дня до старта Лондонского марафона.

Ранее сообщалось, что Фара не сообщил об употреблении L-карнитина при сдаче допинг-теста.