СМИ: Мо Фара отказывался от своих показаний USADA об использовании L-карнитина
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- globallookpress.com
По сообщениям BBC Panorama, в 2015 году Фара встречался с сотрудниками USADA. Он трижды ответил отрицательно на вопрос об использовании им L-карнитина — разрешённого в спорте вещества, которое, по некоторым исследованиям, может повышать спортивные результаты.
Однако через некоторое время Фара заявил USADA, что забыл о приёме L-карнитина, и признался в том, что сделал инъекцию за два дня до старта Лондонского марафона.
Ранее сообщалось, что Фара не сообщил об употреблении L-карнитина при сдаче допинг-теста.