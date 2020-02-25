СМИ: Липинец поборется за временный титул чемпиона IBF по боксу в мае

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе российский боксёр Сергей Липинец сразится с уроженцем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым в схватке за временный титул чемпиона IBF в полусреднем весе.

Об этом сообщает BoxingScene.

Отмечается, что Липинец побьётся с Абдукахоровым в рамках боксёрского вечера, который пройдёт 16 мая в США. На данный момент место проведения шоу ещё не утверждено, при этом одним из вариантов является Лос-Анджелес.

Триумфатор схватки станет новым временным чемпионом IBF в полусреднем весе и первым претендентом на поединок с действующим обладателем титула Эрролом Спенсом — младшим.

30-летний Липинец провёл на профессиональном ринге 17 боёв, в 16 из которых одержал победу (12 — досрочно). В последнем бою он взял верх над Ламонтом Питерсоном, победив техническим нокаутом в десятом раунде.

Абдукахоров имеет послужной список из 17 побед. В последней схватке он не оставил шансов Луису Коллазо.

Ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер воспользовался правом на реванш, прописанным в его контракте на бой с Тайсоном Фьюри, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом.