Алябьев считает, что «хороший ремень» научит Елисеева правильно общаться с тренерами

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев раскритиковал Матвея Елисеева за его отношение к тренерскому штабу национальной команды России.
Алябьев считает, что «хороший ремень» научит Елисеева правильно общаться с тренерами
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Поведение Елисеева — это не просто неуважение к тренерам. Куда они смотрят? Что за тренеры и президент СБР, которые такое допускают? Надо же это всё пресекать! Тренер не может позволять своему спортсмену так высказываться», — цитирует Альябьева «Спорт день за днём».

По его словам, в Союзе биатлонистов России (СБР) необходимо наводить порядок, отметив ситуацию вокруг тренерского штаба, а также поведение отдельных спортсменов. При этом он выразил мнение, что в целом Елисеев является «неплохим» атлетом, но отметил, что необходимо заняться его воспитанием.

«Как мне кажется, ему нужен «хороший ремень»: чтобы правильно умел говорить», — заключил Алябьев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.

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