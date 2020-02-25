Алябьев считает, что «хороший ремень» научит Елисеева правильно общаться с тренерами
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- РИА Новости
«Поведение Елисеева — это не просто неуважение к тренерам. Куда они смотрят? Что за тренеры и президент СБР, которые такое допускают? Надо же это всё пресекать! Тренер не может позволять своему спортсмену так высказываться», — цитирует Альябьева «Спорт день за днём».
По его словам, в Союзе биатлонистов России (СБР) необходимо наводить порядок, отметив ситуацию вокруг тренерского штаба, а также поведение отдельных спортсменов. При этом он выразил мнение, что в целом Елисеев является «неплохим» атлетом, но отметил, что необходимо заняться его воспитанием.
«Как мне кажется, ему нужен «хороший ремень»: чтобы правильно умел говорить», — заключил Алябьев.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.