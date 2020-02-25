Лыжница Йохауг недовольна критикой в свой адрес из-за допингового прошлого

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, десятикратная чемпионка мира норвежка Тереза Йохауг рассказала, что продолжает получать неприятные комментарии в социальных сетях из-за её допингового прошлого.

«Я знаю, что меня многие не любят и хотят оскорбить. Так устроен мир. В интернете много троллей и хейтеров. Жаль, что так происходит. Я бы хотела, чтобы люди сначала дважды подумали, прежде чем нападать на кого-то. Больше не читаю комментарии. Они ничего не дают. Думаю, поля для комментариев вообще нужно убрать. Я шокирована. Это негативная сторона популярности и того, что я могу быстро ехать на лыжах», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

31-летняя Йохауг была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. По словам норвежки, запрещённый препарат попал в её организм с мазью для губ.

Ранее сообщалось, что Йиво Нисканен недоволен превосходством норвежцев на «Ски Туре».